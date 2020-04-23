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«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров на 40%. В 2019 году он их поднял на 38,1%

23 Апреля 2020 395 0 Экономика
«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров на 40%. В 2019 году он их поднял на 38,1%

По причине экономического кризиса и пандемии коронавируса главный авиационный перевозчик России объявил о сокращении зарплат руководства. Девять топ-менеджеров «Аэрофлота» зарабатывают почти 600 млн руб. в год. Их зарплаты будут урезаны на 40%, но на какой период, в компании не уточнили. В 2019 году вознагрждение топ-менеджерам «Аэрофлота» увеличилось на 38,1%.

Сократили зарплаты и отменили закупки

  • В «Аэрофлоте» сообщили, что откажутся от всех видов закупок и оптимизируют затраты. Закупаться будет только самое необходимое, передают СМИ сообщение представителя компании. Представитель подчеркнул, что отменены все закупки автомобилей и рекламные контракты со СМИ.
  • Ранее 23 апреля в телеграм-канале Незыгарь появилась информация о закупке «Аэрофлотом» четырех автомобилей «представительского класса Mercedes Benz S или эквивалент», за которые компания готова была заплатить 34,7 млн руб. Как отмечал канал, закупка была размещена в начале марта, когда компания попросила государство о помощи.
  • В конце марта «Аэрофлот» был вынужден отменить все рейсы за рубеж и сократить количество внутренних рейсов. Согласно данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиаперевозчиков тоже упал – в 10 раз относительно того же периода 2019 года. В середине апреля трафик падал в 20 раз по сравнению с апрелем прошлого года.
  • По данным «Ведомостей», в правление «Аэрофлота» входят 9 человек – генеральный директор Виталий Савельев и его восемь заместителей. После 2016 года компания публикует только суммарный доход всех топ-менеджеров. В 2016 году Савельев и его топ-менеджеры заработали 599 млн руб., но размер оклада не озвучивался. «Ведомости» отмечают, что на 40% будет сокращен именно оклад. При этом в 2019 году вознаграждение руководства компании было увеличено на 38,1%.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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