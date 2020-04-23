«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров на 40%. В 2019 году он их поднял на 38,1% 395 0 Экономика

По причине экономического кризиса и пандемии коронавируса главный авиационный перевозчик России объявил о сокращении зарплат руководства. Девять топ-менеджеров «Аэрофлота» зарабатывают почти 600 млн руб. в год. Их зарплаты будут урезаны на 40%, но на какой период, в компании не уточнили. В 2019 году вознагрждение топ-менеджерам «Аэрофлота» увеличилось на 38,1%.