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«Адские» санкции, отдохнувший рубль и антитрамписты. Что ждет Россию после промежуточных выборов в Конгресс США

8 Ноября 2018 382 0 Экономика
«Адские» санкции, отдохнувший рубль и антитрамписты. Что ждет Россию после промежуточных выборов в Конгресс США

Очередную волну антироссийских санкций Вашингтона, вероятно, предстоит ждать в ближайшее время. Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись, поэтому внимание сенаторов вновь будет направлено на новые санкционные ограничения против Москвы. Не удивительно, что конгрессмены, как и прежде, в ходе внутриполитической борьбы будут использовать «российскую тему». В России же прекрасно понимают, что ничем приятным это не обернется, и перспективы предстоят не самые радужные. Не исключено, что «под ударом» может оказаться и президент России.

Раскрыть Путина

На время предвыборных баталий в США российский рубль получил передышку. Однако эта тенденция, как пишет Газета.ру, вероятно, подходит к концу. Действующий состав Сената и Палата представителей Конгресса имеют в запасе не более двух месяцев, чтобы передать дела новому составу, который недавно был избран.

Как отмечает издание, не исключено, что уходящие конгрессмены громко хлопнут дверью и заработают «плюсики» на российской теме. В Конгрессе уже есть две инициативы антироссийского характера. Первая из них – это законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). С подачи республиканца сенатора Линдси Грэма в России эту инициативу называют пакетом «адских» санкций.

Кроме ряда ограничений на инвестиции в энергетический сектор и персональных санкций эта инициатива предусматривает два пункта: требование «разоблачить» состояние президента России Владимира Путина и запрет для инвесторов США покупать новые выпуски российских долговых бумаг.

Поблажек не будет

Второй антироссийский документ, который лежит в Конгрессе США, называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Инициатива представляет запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, а также предполагает возможность введения санкции против российского «кибернетического сектора».

Эти два законопроекта возникли еще этим летом. По планам, члены Конгресса должны были рассмотреть их еще до промежуточные выборов. Но этого так и не произошло. Однако для Москвы это, по сути, не меняет ничего. Не стоит ожидать, что новые конгрессмены будут настроены к России более благожелательно, чем их предшественники.

Уязвимая Россия

По итогам выборов в Палате представителей большинство мест получили представители Демократической партии, а вот в Сенате, наоборот, лидерство досталось республиканцам. Тем не менее, как поясняет директор по научной работе дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, настроения в Конгрессе, как и прежде, носят консолидировано антироссийский характер.

«А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», – считает эксперт.

Кроме этого, политолог рассуждает о том, что уязвимость российской позиции в том, что вопрос нашей страны, с одной стороны, является центральной темой внутриполитических баталий в США, и с этим связано много всего. С другой, как считает Лукьянов, она, в общем, достаточно малозначительна и для демократов, и для республиканцев.

«Мы – периферийный сюжет, которым можно орудовать как инструментом борьбы друг с другом. Это касается обеих сторон – и трампистов и антитрампистов. Поэтому соревнование – кто более жесткий в отношении России – будет продолжаться», – заключает эксперт.

«Аэрофлоту» приготовиться

Однако, как считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, укрепление позиций демократов на выборах в данный момент вряд ли стоит рассматривать в качестве масштабного фактора усиления санкционного давления на Россию. Но не стоит забывать и том, что самые опасные пакеты антироссийских санкций ранее поддерживали и демократы и республиканцы.

Также, как отмечает аналитик, уровень давления на Россию будет определяться жесткостью пакета «химических санкций» за предполагаемое отравление Скрипалей российской стороной. Власти США не забыли напомнить об этом сразу же после выборов. Напомним, что еще в конце августа был принят первый пакет мер, который коснулся банков, добывающих компаний, а также товаров двойного назначения.

Не исключено, что в ноябре будет принят очередной пакет санкций. Что это будут за ограничения, еще не известно. Однако в том же августе, как заявляли официальные лица, санкции могут коснуться в числе прочих полетов «Аэрофлота» в США, а также расчетов госбанков в долларах, поставок в Россию ряда американских товаров и так далее.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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