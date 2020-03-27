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«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
27 Марта 2020 228 0 Экономика
С 25 марта, когда президент Владимир Путин объявил о взыскании 13% с вкладов выше 1 млн руб., россияне пошли массово закрывать депозиты и выводить деньги из банков. Президент убеждал, что новый налог коснется 1% вкладчиков. В действительности же он касается 57%. Ситуация усугубилась тем, что власти не смогли внятно объяснить порядок взимания налога. Комментарии пресс-секретаря Путина противоречили заявлениям министра финансов Антона Силуанова и не подтвеждались словами главы Сбербанка Германа Грефа.
Отток усиливается
- Ассоциация банков России (АБР) пожаловалась в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной на то, что россияне закрывают счета и забирают деньги из банков после заявления Путина о налоге на вклады выше 1 млн руб. в размере 13%. В Ассоциации отметили «первые признаки» набега на банки. Сразу после новости от Путина люди стали подавать заявки на закрытие вкладов и «поручения на снятие наличных денежных средств со счетов» физлиц.
- В Ассоциации особенно подчеркнули, что власти не разъяснили порядок, сроки и информацию о плательщиках налога. При этом власти потребовали ввести налоговые каникулы для бизнеса. Накладывание этих двух факторов – каникул и оттока капитала из банков ставит финансовые организации в затруднительное положение.
- Теперь банки может спасти только одно – вливание дополнительной ликвидности. Например, безотзывные кредитные линии для банков на шесть месяцев. Причем, в первую очередь это важно для банков, которые не входят в число системно значимых, поскольку у таковых есть подобный инструмент.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что новый налог – это «восстановление справедливости». По словам коммуниста Валерия Рашкина, это не «восстановление справедливости», а поиск денег для затыкания дыр. «Решили взять, как обычно, у простых людей, а не у олигархов», – заявил Рашкин о решении Путина.
Нет смысла дробить
- По данным Агентства страхования вкладов, новая инициатива президента затронет 57% вкладов и 6 млн вкладчиков. Общая сумма вкладов, которая подвергнется налогообложению – 17,4 трлн руб. из 30 трлн руб. в банковском секторе.
- В Альфа-банке подсчитали, что держателям вкладов больше 1 млн руб. или на общую сумму больше 1 млн руб. придется в совокупности платить в бюджет не менее 100 млрд руб. в год. При этом средняя ставка по депозитам не превышает 5-6% годовых.
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, налог коснется только вкладов от 1 млн руб., причем не сумму вклада, а лишь проценты по нему. Глава Сбербанка Герман Греф опроверг это заявление: дробить вклады бессмысленно, поскольку у каждого вкладчика будет оцениваться вся совокупность вкладов и, если она будет выше 1 млн руб., процент по ним будет облагаться налогом.
- Министр финансов Антон Силуанов тоже включился в разъяснение ситуации. По его словам, новый налог будет введен только с 2021 года, а первые проценты по нему придется заплатить лишь в 2022 году. Более того, министр подтвердил, что облагаться налогом будет сумма вкладов выше 1 млн руб.
- В письме к VIP-клиентам галва Сбербанка Герман Греф отметил, что «подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет».
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