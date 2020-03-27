«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги 228 0 Экономика

С 25 марта, когда президент Владимир Путин объявил о взыскании 13% с вкладов выше 1 млн руб., россияне пошли массово закрывать депозиты и выводить деньги из банков. Президент убеждал, что новый налог коснется 1% вкладчиков. В действительности же он касается 57%. Ситуация усугубилась тем, что власти не смогли внятно объяснить порядок взимания налога. Комментарии пресс-секретаря Путина противоречили заявлениям министра финансов Антона Силуанова и не подтвеждались словами главы Сбербанка Германа Грефа.