69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы

Продажи новых смартфонов корпорации Apple – iPhone XS и XS Max стартовали в России сегодня. Несмотря на заверения ретейлеров, что новых iPhone хватит на всех, люди заранее выстраивались в очередь перед магазином на Тверской. За два дня до начала продаж в очереди было больше полусотни человек. В Москве средняя цена места в очереди за новинкой от Apple составляет 69 тыс. руб. Стоимость перепродажи iPhone XS и iPhone XS Max на Avito достигает 350 тыс. руб., уже размещено 3,5 тыс. подобных объявлений.

Торговая политика Дональда Трампа приносит свои плоды. Так Ford Motor Company понесла значительные убытки из-за введенных пошлин на металлы, заявил президент и главный исполнительный директор компании Джеймс Хакетт.

«Пошлины на металл стоили нам около миллиарда долларов прибыли», – сказал он. Если ситуация не изменится, то ущерб будет еще большим добавил Хакетт.

Алексей Кудрин, выступая вчера на заседании Госдумы, заявил, что в этом году реальные доходы населения вырастут впервые с 2013 года, но уровень бедности останется очень высоким: 19,3 млн человек (то есть 13,2% населения) имеют доход ниже прожиточного минимума, подчеркнул глава счетной палаты. Минэкономразвития ожидает увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают более скромный рост показателя – 2,2% по итогам января – августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, предложил лишить «Газпром» эксклюзивного права на продажу газа за рубеж. Также предлагается лишить «Газпром» контроля над единой системой газоснабжения (ЕСГ). Без этих изменений, утверждают в ЦСР, в середине 2020-х годов налоговые поступления от продажи углеводородов за границу упадут на 15%, а казна недополучит 130 млрд долларов. Право заключать договоры с иностранными компаниями на продажу газа должно быть предоставлено специальной структуре при Минэнерго. В ЦСР считают, что реализация всех их предложений увеличит ВВП страны на 30% к середине 2030-х годов. В абсолютных цифрах это будет составлять прибавку к ВВП в 3 трлн руб. в год.

Дональд Трамп, во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, в очередной раз упрекнул Германию в «полной зависимости от российских энергоресурсов». В ответ на это министра иностранных дел Германии Маас заявил, что приведенные американским президентом «аргументы и факты не соответствуют действительности» и «никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетических вопросах». При этом министр напомнил, что немецкое правительство рассматривает «Северный поток-2» в первую очередь как экономический, а не политический проект, сообщает газета «Handelsblatt».