62 страны миры ввели санкции против России, определился самый популярный автомобиль в Москве и другие новости вторника

62 страны ввели те или иные ограничительные меры в отношении России. Ущерб от них, по подсчетам Минэкономразвития составил 6,3 млрд долларов США. Наибольший ущерб нанесли ограничительные меры Евросоюза, далее следуют США и Украина. Больше всего от ограничений пострадали металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность, сообщает РИА Новости.

Самым популярным автомобилем среди жителей Москвы стал Kia Rio. В январе этого года было продано 611 таких машин, что, однако, оказалось на 35% меньше, чем за тот же период прошлого года, передает РИА Новости. Далее следуют Volkswagen Polo (563 машины) и Hyundai Сreta (461 единица).

МС-21 – новый российский пассажирский самолет, запустят в серийное производство в конце 2020 года, а не в 2019. Это связано с прекращением поставок из США и Японии композитных материалов, используемых в самолете в конструкции крыльев и элементов хвостового оперения, пишет ТАСС. В Ростехе заявили, что теперь Россия перейдет на собственные композитные материалы, созданием которых планирует заняться Росатом.

Евросоюз введет новые санкции против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. По данным различных источников, эти санкции будут касаться только нескольких физических лиц, отмечает ТАСС. В Брюсселе подчеркнули, что антироссийские санкции не должны оставаться навсегда, но сейчас «время для их отмены еще не пришло».

Изменится механизм оплаты проезда на электричках с последующей пересадкой на метро, сообщает РИА Новости. Теперь оплачивать полную стоимость поездки надо будет не на входе, а на выходе. Это можно будет делать при помощи бесконтактной смарт-карты или другого электронного устройства.

2,206 трлн руб. составил государственный долг субъектов РФ на 1 января этого года, передает «Интерфакс». По прогнозу Минфина, к 1 января 2022 года он может вырасти на 30% и достичь 2,907 трлн руб. В ведомстве констатируют, что финансовое состояние большинства регионов не позволяет им в полном объеме выполнять свои социальные обязательства.