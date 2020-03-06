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38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска

6 Марта 2020 477 0 Экономика
38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска

Центробанк продолжает отзывать лицензии у банков и до конца 2020 года может закрыть 38 финансовых организаций. Другими словами, каждый десятый банк в России объявит дефолт или лишится лицензии Центробанка. Об этом сообщает агентство «Эксперт РА». Большинство банков, находящихся под угрозой, сосредоточены в московском регионе.

Половина в зоне риска

  • На 1 января 2020 года в России работало 442 банка, четыре уже ушли с рынка: у Нэклис-банка ЦБ отозвал лицензию, одна кредитная организация попала под санацию, а два банка заявили о ликвидации. До конца года закрыться могут еще 38 банков – 9,5% от всех действующих.
  • Всего же кредитных организаций с низким рейтингом (B+) эксперты насчитали 221 – ровно половину от всех действующих банков. Однако эта оценка была сделана исходя из отчетности организаций, а отчетность на сайте регулятора раскрывают только 402 банка. Относительно 40 банков данных нет.
  • Аналитики не всегда верны в своих прогнозах. Так, например, в начале 2019 года эксперты предсказывали дефолт 46 банков, но по итогам года о дефолте объявили 28 организаций. В целом темпы отзыва лицензий в 2019 году резко сократились. И именно поэтому, по словам представителя «Эксперт РА» Юрия Беликова, некоторые дефолты могли быть перенесены на текущий год.
  • «Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год – по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», – объяснил Беликов.

Проблемные игроки

  • Аналитики обращают внимание на ухудшение состояние банковского сектора – половина банков (221 кредитная организация) имеют низкий рейтинг кредитоспособности B+. Риск дефолта в их отношении весьма велик и по сути является делом времени.
  • В группе риска в основном находятся небольшие банки, в которых нет определенной бизнес-модели. Интересно, что все находятся в Москве.
  • Эксперты выделяют несколько характеристик для банков «зоны риска»: во-первых, у них может быть слишком большой запас ликвидности, который невозможно конвертировать в работающие активы. Это говорит о том, что у банков нет стабильных источников фондирования, в результате чего они вынуждены запасать ликвидность, а не запускать ресурсы на выдачу кредитов.
  • Во-вторых, низкий уровень операционной эффективности. Здесь речь идет о том, что доходы от существующей деятельности не дают возможности стабильно перекрывать расходы. Сюда же относится зависимость от узких групп нерыночных клиентов и сокращение рыночной клиентской базы.
  • Беликов уточняет, что прогноз, составленный экспертами агентства, не является неким черным списком банков. Он поясняет, что в основе расчетов – вероятностные оценки дефолтов. «Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора», – резюмировал он в беседе с РБК.

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Редакция "Капитала Страны"

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