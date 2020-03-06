38 банков лопнут в 2020 году. Какие организации находятся в зоне риска 477 0 Экономика

Центробанк продолжает отзывать лицензии у банков и до конца 2020 года может закрыть 38 финансовых организаций. Другими словами, каждый десятый банк в России объявит дефолт или лишится лицензии Центробанка. Об этом сообщает агентство «Эксперт РА». Большинство банков, находящихся под угрозой, сосредоточены в московском регионе.