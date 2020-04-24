Капитал страны
ENGLISH
24 АПР, 13:43 МСК
USD (ЦБ) 75,1290
EUR (ЦБ) 81,1468
30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски
24 Апреля 2020 41 0 Экономика
Продуктовые магазины в России из-за пандемии коронавируса вводят обязательное требование – ношение медицинской маски. Если у клиента нет ее с собой, в некоторых торговых сетях ее можно купить при входе. Например, в сети гипермаркетов Globus «пропуск» в торговый зал стоит 30 рублей. Пока подобный регламент действует в одном подмосковном магазине, но скоро распространится на все 17 точек сети по России. Другие магазины тоже задумались об этом.
Плата за вход
- По информации «Коммерсанта», продуктовая сеть Globus скоро введет во всех своих магазинах обязательное ношение медицинской маски. Сеть Billa также готова внедрить подобную меру и организовать контроль за ее исполнением в каждом магазине.
- В Metro пошли на такой шаг в отдельных регионах, где местные власти настояли на этом. В «Ленте» говорят об отсутствии «полномочий» на запрет посещения магазинов без маски. В сети гипермаркетов лишь рекомендуют защищаться маской.
- Не собираются обязывать носить маски в «Азбуке вкуса». В X5 Retail Group тоже воздержатся от запретов, но готовы рассмотреть их необходимость по требованию региональных властей. Поэтому в «Пятерочке», «Перекрестоке» и «Карусели» можно будет обойтись без маски.
- Аналитики по продуктовому ретейлу сомневаются, что обязанность носить маску негативно отразиться на посещаемости магазинов, которые реализуют такую меру. Но лояльность может быть подорвана, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, маска будет восприниматься как плата за вход.
- Также следует учесть рост цен на продукты питания. Согласно Росстату, с 7 по 13 апреля инфляция выросла всего на 0,2% (2,8% в годовом выражении), но покупатели ощущают рост цен иначе. Опрос ЦБ в начале апреля показал, что 43% россиян заметили, что цены в магазинах стали «значительно выше», чем в начале года. Около 30% россиян увеличили расходы на продукты из-за роста цен. На этом фоне покупать маску для входа в магазин многие не захотят.
- Сами ретейлеры сообщают о росте цен на продукты от 10 до 50%. Они объясняют это девальвацией рубля, выросшими в пандемию издержками производителей и подорожанием импорта.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
23 АПР, 12:05 В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей
23 АПР, 11:16 В Татарстане дан старт реализации проектов 8 будущих резидентов ОЭЗ «Иннополис» на 7,7 млрд рублей
22 АПР, 16:13 ТПП РФ: Ювелиры просят о помощи
22 АПР, 14:08 В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека
22 АПР, 13:55 В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола
Написать комментарий