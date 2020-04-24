30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски 41 0 Экономика

Продуктовые магазины в России из-за пандемии коронавируса вводят обязательное требование – ношение медицинской маски. Если у клиента нет ее с собой, в некоторых торговых сетях ее можно купить при входе. Например, в сети гипермаркетов Globus «пропуск» в торговый зал стоит 30 рублей. Пока подобный регламент действует в одном подмосковном магазине, но скоро распространится на все 17 точек сети по России. Другие магазины тоже задумались об этом.