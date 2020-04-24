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30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

24 Апреля 2020 41 0 Экономика
30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

Продуктовые магазины в России из-за пандемии коронавируса вводят обязательное требование – ношение медицинской маски. Если у клиента нет ее с собой, в некоторых торговых сетях ее можно купить при входе. Например, в сети гипермаркетов Globus «пропуск» в торговый зал стоит 30 рублей. Пока подобный регламент действует в одном подмосковном магазине, но скоро распространится на все 17 точек сети по России. Другие магазины тоже задумались об этом.

Плата за вход

  • По информации «Коммерсанта», продуктовая сеть Globus скоро введет во всех своих магазинах обязательное ношение медицинской маски. Сеть Billa также готова внедрить подобную меру и организовать контроль за ее исполнением в каждом магазине.
  • В Metro пошли на такой шаг в отдельных регионах, где местные власти настояли на этом. В «Ленте» говорят об отсутствии «полномочий» на запрет посещения магазинов без маски. В сети гипермаркетов лишь рекомендуют защищаться маской.
  • Не собираются обязывать носить маски в «Азбуке вкуса». В X5 Retail Group тоже воздержатся от запретов, но готовы рассмотреть их необходимость по требованию региональных властей. Поэтому в «Пятерочке», «Перекрестоке» и «Карусели» можно будет обойтись без маски.
  • Аналитики по продуктовому ретейлу сомневаются, что обязанность носить маску негативно отразиться на посещаемости магазинов, которые реализуют такую меру. Но лояльность может быть подорвана, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, маска будет восприниматься как плата за вход.
  • Также следует учесть рост цен на продукты питания. Согласно Росстату, с 7 по 13 апреля инфляция выросла всего на 0,2% (2,8% в годовом выражении), но покупатели ощущают рост цен иначе. Опрос ЦБ в начале апреля показал, что 43% россиян заметили, что цены в магазинах стали «значительно выше», чем в начале года. Около 30% россиян увеличили расходы на продукты из-за роста цен. На этом фоне покупать маску для входа в магазин многие не захотят.
  • Сами ретейлеры сообщают о росте цен на продукты от 10 до 50%. Они объясняют это девальвацией рубля, выросшими в пандемию издержками производителей и подорожанием импорта.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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