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300 млрд на борьбу с коронавирусом. Как власти поддержат россиян в кризис
16 Марта 2020 19 0 Экономика
Правительство разработало меры поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. Среди ключевых мер – налоговые льготы для туристической отрасли и авиаперевозчиков, частичное закрытие границы с Белоруссией, отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городах и создание антикризисного фонда на 300 млрд руб. Деньги правительство планирует направить компаниям, которые понесли убытки из-за коронавируса, а также тем, кто находится на карантине.
План для граждан
- С конца прошлой недели чиновники правительства разрабатывали антикризисный план в связи с распространением коронавируса и его негативным влиянием на экономику. В понедельник, 16 марта, его представил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Правительство учредило антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., который получилось сформировать за счет оптимизации бюджетных расходов. Средства пойдут на поддержку бизнеса, госкомпаний, регионов и населения.
- Предполагается, что потерянные доходы людям, которые окажутся на карантине, компенсируют либо за счет работодателей, либо за счет больничных, которые будут выдаваться дистанционно.
- При этом власти собираются проводить мониторинг региональных рынков труда с целью не допустить роста безработицы. Также в федеральном бюджете запланированы резервы для выплат безработным.
Для бизнеса и регионов
- Компании туристической отрасли и авиаперевозчики могут рассчитывать на налоговые каникулы. Обсуждались и другие отрасли, но в заявленном плане они отсутствуют. Говорится лишь о расширении льготного кредитования.
- Также обсуждается отсрочка по выплате налогов для малого и среднего бизнеса. Для госкомпаний план предусматривает отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.
- Поддержка будет и у регионов. Те регионы, которые будут придерживаться и исполнять планы развития экономики, смогут рассчитывать на бюджетные кредиты.
Что говорят эксперты
- Антикризисные инициативы правительства – самое полезное из того, что сейчас можно сделать, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, как отмечает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов, предложение чиновников выглядит трезво, несмотря на то, что некоторые меры (например, снижение налогов и меры поддержки инвестиций) не могут быстро решить проблему.
- По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, план выглядит, как попытка поддержать бизнес и население в преодолении кризисной ситуации. Однако заявленные меры не компенсируют все потери. В ряде отраслей все равно нужно будет останавливать производства. Стоит учитывать и тот факт, что система пособий для тех, кто окажется на карантине, также не компенсирует все потери. Потому заболевшие и оставшиеся без работы все равно будут лишены части средств.
- Чтобы предотвратить распространение эпидемии, чиновники предусматривают в антикризисном плане обеспечение необходимых материалов для производства тест-систем по выявлению новой инфекции. По словам Александры Суслиной из Экономической экспертной группы, это является главной ценностью документа. Поскольку пока нет полномасштабной эпидемиологической оценки, все меры можно считать неполноценными.
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