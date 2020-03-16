300 млрд на борьбу с коронавирусом. Как власти поддержат россиян в кризис 19 0 Экономика

Правительство разработало меры поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. Среди ключевых мер – налоговые льготы для туристической отрасли и авиаперевозчиков, частичное закрытие границы с Белоруссией, отмена ограничений для транспорта торговых сетей в городах и создание антикризисного фонда на 300 млрд руб. Деньги правительство планирует направить компаниям, которые понесли убытки из-за коронавируса, а также тем, кто находится на карантине.