2018 год - что изменится для россиян, новые учебники истории, ситуация в Сирии, Россия и Беларусь 189 0 Итоги дня

Что изменится в этом году для россиян? А много чего. Вот мы и попытались разобраться, к чему готовиться надо. Ведь как в народе говорят – «готовь сани летом, а зимой телегу».

«На то она история, та самая которая, ни столько, ни поль-столько не соврет» - пелось в старой антисоветской песенке. Вот и сейчас, Совет Федерации озаботился правильностью освещения присоединение Крыма в новых учебниках по истории для школьников. Правильно! Отпор вражеской пропаганде давать надо!

Россия и Белоруссия. Сближение продолжается.

Надежда на мирное урегулирование в Сирии существует. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к проведению Конгресса национального диалога в Сочи продолжается на разных уровнях. Дай-то бог, чтобы все получилось!

Президент Путин подписал указ об основах государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года,

Предвыборный штаб Путина собирается использовать все форматы агитации в предвыборной кампании президента. Однако план агитационных мероприятий будет отличаться в каждом регионе страны.