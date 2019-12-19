1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества 186 0 Экономика

Власти России должны чаще конфисковывать имущество коррупционеров и расширять перечень подлежащих изъятию активов, если их владельцам не удается доказать их законное происхождение. Такую рекомендацию дала России Международная группа по борьбе с отмыванием (FATF), но у властей есть свой Национальный план по противодействию коррупции. Однако он плохо работает – большинство украденных средств в бюджет страны не возвращается.