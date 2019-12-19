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1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

19 Декабря 2019 186 0 Экономика
1 млрд долларов украли из бюджета. Почему Россию призвали изымать у коррупционеров больше имущества

Власти России должны чаще конфисковывать имущество коррупционеров и расширять перечень подлежащих изъятию активов, если их владельцам не удается доказать их законное происхождение. Такую рекомендацию дала России Международная группа по борьбе с отмыванием (FATF), но у властей есть свой Национальный план по противодействию коррупции. Однако он плохо работает – большинство украденных средств в бюджет страны не возвращается.

Источник преступных доходов

  • Рекомендация Международной группы по борьбе с отмыванием касается российских депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут обладать незаконно нажитым богатством. Группа, работающая в рамках «Большой семерки» (G7) и сотрудничающая с Россией с 2004 года, выработала рекомендацию для России после оценки того, как власти борются с отмыванием преступных средств. При этом для оценки эксперты FATF приезжали в 2019 году в Россию и работали на месте.
  • Эксперты пришли к выводу, что Россия не является местом отмывания преступных средств, но выступает источником преступных доходов, которые затем отправляются за рубеж и уже там отмываются. Больше всего в России процветают: хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество с финансами и наркоторговля.
  • Ущерб от преступных доходов с 2014 по 2018 год составил для России 220 млрд руб. 85% из них связаны с хищением средств из бюджета и наркоторговлей. Всего из бюджета был похищен 1 млрд долларов.
  • Однако активов и собственности по приговору суда было изъято всего 8,8 млрд руб. При этом добровольное возмещение ущерба составило 75 млрд руб. (используется для смягчения приговора). Итого 83,8 млрд руб. России возместили, а 136,2 млрд руб. за 2014-2018 годы остались в собственности и активах преступников.

Законы для коррупционеров

  • С 2012 года в России, согласно закону, который подписал президент Владимир Путин, осуществляется конфискация состояния чиновников, если расходы превышают доходы в течение последних трех лет. Генпрокуратура может потребовать чиновника обосновать свои расходы.
  • По закону изъятые активы и состояния должны перечисляться в государственный бюджет. Конституционный суд в ноябре разрешил взыскивать средства с родственников, близких и даже друзей коррупционеров.
  • Согласно данным FATF, в 2017 году у российских чиновников было конфисковано 8,8 млрд руб. В 2018 году Генпрокуратура потребовала изъять имущество чиновников на 500 млн руб.
  • Международная группа предлагает России увеличить список активов и расширить круг лиц, которые будут подпадать под действие закона о коррупции. Но российское правительство не отреагировало на советы и намерено реализовывать свой Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

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Редакция "Капитала Страны"

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