12 лет кризиса. Российские ученые прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире

Директор Российско-итальянского центра ИГСУ РАНХиГС профессор Мамикон Айрапетян считает, что мир вошел в неизбежный циклический кризис, а пандемия коронавируса и обвал мировых цен на нефть лишь увеличили его глубину. Но если Правительство России не примет достаточно эффективные меры, то отставание российской экономики от мировой может увеличиться до 8 раз.

Кризисы бывают разные

Ряд ученых считает, что все происходящие в мире кризисы по своим причинам, длительности и последствиям делятся на циклические и нециклические.

Первые неизбежны, имеют определенную периодичность и временные интервалы. Они знаменуют начало научных революций и перестроек систем. Вторые случайны и локальны, зачастую возникают из-за ошибочной экономической политики. Их длительность и глубина могут сильно меняться в зависимости от системы управления и структуры экономики той или иной страны, силы внутренних и внешних воздействий.

Профессор Мамикон Айрапетян, который руководит Российско-итальянским центром Института государственной службы и управления РАНХиГС и является автором монографии «Мировые цивилизации и экономические циклы», создал научную модель 34-летних мировых экономических – инфраструктурных циклов и национальных политических кризисов.

Он считает, что за последнее столетие мир прошел через три цикла - «нефтяной» (1896-1930 гг.), «ядерный» (1930-1964 гг.), «космический» (1964-1998 гг.), а сегодня завершает четвертый «цифровой цикл» (1998-2032 гг.).

Кроме того, он называет три национальных политических кризиса 1917-1921 годов, 1951-1955 и 1985-1989 годов, которыми в той или иной степени и форме были охвачены Россия и СССР.

За каждым кризисом следовали циклические депрессии, разрушение «старой инфраструктуры» и «перестройка систем». Но при этом в ходе научных революций определялись «локомотивы» следующих циклов.

Масштаб перемен

По мнению профессора Айрапетяна, нынешние беды российской экономике – следствие того, что страна «пропустила» научные революции 20-х и 90-х годов и, как следствие, допустила отставание в «ядерном» и «цифровом» циклах.

Сегодня проблема российской экономики состоит в том, что в ней большую долю занимает нефтяная инфраструктура и нефтяной «локомотив». Каждый «удар» по ним усиливает кризисные процессы, особенно в условиях «цифрового цикла».

Профессор РАНХи ГС нынешний кризис сравнивает с двумя циклическими спадами 20-х и 90-х годов прошлого века, которые сопровождались гибелью Российской империи и распадом СССР.

Он отмечает, что сегодняшнее ухудшение ситуации в мировой и российской экономике было ожидаемо после «неприлично» длительного периода развития - 13-летний циклический рост 2003-2015 годов и 4-летнее циклическое равновесие с 2015 до 2020 года.

А теперь закончилось «историческое время» для увеличения инвестиций, снижения процентных и налоговых ставок и других инструментов стимулирующей политики.

С этого года начался период «сжатия» мировой и российской экономики, который будет сопровождаться ростом процентных и налоговых ставок, сокращением денежной массы и инвестиций.

Происходят структурные изменения мировой и российской экономики, отходит на второй план «цифровая инфраструктура», которая создается с начала «нулевых».

Глубина падения

«Согласно моему прогнозу, длительность кризиса, а точнее – всего периода циклического спада составит около 12-13 лет – до 2032 года. Его главным последствием может стать дальнейшее отставание российской экономики от мировой. Согласно моей «Интегральной модели мировых цивилизаций и экономических циклов» – восьмикратное. Это как раз тот случай, когда хотелось бы ошибиться», - подчеркнул Мамикон Айрапетян в интервью, опубликованном на официальном сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Он отметил особые российские условия – внешние санкции, внутреннюю жесткую денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, низкую долю в экономике малого и среднего бизнеса и низкую доходность домашних хозяйств, а также высокий уровень монополизации многих секторов и сырьевых доходов в бюджете. Плюс к этому - сильная дифференциация между регионами, доминирование федерального центра, высокий уровень прямого регулирования и «ручного управления».

Из-за всех этих факторов у российской экономики слабый иммунитет к нынешнему кризису.

Особо выделяются два слабых звена - домашние хозяйства и малый средний бизнес, которые сегодня находятся на грани банкротства. Их выживание - самая актуальная проблема в сложных демографических условиях, в ситуации снижения доходов и спроса, роста негативных ожиданий, усиливаемых пандемией. Если сегодня «запустить» препринимательство, то завтра восстановить будет крайне сложно, а длительное депрессивное состояние малого бизнеса усилит глубину кризиса для всех секторов российской экономики.

Антикризисный фактор

Но при определенной экономической политике малый и средний бизнес может стать главным антикризисным фактором.

Сегодня главной проблемой в России становится рост потребительских и промышленных цен. В таких условиях не нужно поддерживать номинально низкую инфляцию, поскольку реальная все равно будет выше

Но если инфляция неизбежна, то, по мнению Мамикона Айрапетяна, ее нужно использовать для сдерживания глубокого спада в экономике.

Это можно сделать, увеличивая спрос за счет бюджетных вливаний, использования резервных источников. Чтобы избежать всплеска инфляции, нужно одновременно с повышением спроса повышать предложение. А обеспечить быстрый рост предложения на рынке может только малый бизнес.

«Этот сектор, в отличие от крупного бизнеса, не приемлет прямого регулирования, ограничений, планирования и монополий, особенно – в периоды кризиса. Поэтому нужен радикальный регрессивный управленческий сдвиг с макроуровня на микроуровень», - заявляет профессор РАНХиГС.

Рубль, нефть, инфляция

«Очевидно, что в слабой экономике не может быть сильного рубля, особенно – в период кризиса, ускоряющего его падение, связанное с падением цены на нефть. Если цена на нефть сохранится в районе 25-30 долларов, в условиях кризиса и спада спроса в Китае, сужения традиционных рынков в Европе, вероятно, то, скорее всего, сохранится следующий диапазон: 75/85 рублей за доллар/евро», - прогнозирует Мамикон Айрапетян.

Могут включиться и другие факторы, связанные со структурными проблемами, с неизбежным ростом спекулятивной и монополистической активности в условиях кризиса. В этом случае курс рубля может «уйти» от цены на нефть и продолжить падение, до тех пор, пока не будут приняты соответствующие решения государства.

Падение рубля не только снизит доходы бюджета, но и заблокирует импорт, усиливая кризисное состояние многих отраслей.

С учетом сложностей экспорта сырьевых и несырьевых товаров и услуг, такая ситуация приведет к «нулевому сальдо» торгово-платежного баланса, а в конечном счете к длительной ее стагнации.

Поэтому так важно «сгенерировать» рост спроса на рубли, прежде всего, за счет малого и среднего бизнеса, снимая с него большинство административных и финансовых ограничений.

Научная революция

Мамикон Айрапетян рекомендует федеральному правительству снизить уровень монополизации в экономике, снять ограничения на малый и средний бизнес и сконцентрироваться на подготовке к научной революции.

Революция станет следствием кризиса 2020-2024 годов, уже выявившего уязвимость глобальных и локальных систем индивидуальной и социальной защиты перед таким случайным фактором, как вирус.

Вполне вероятно, что содержание будущей научной революции будет иметь отношение к медицине.

Профессор Айрапетян полагает, что научная революция в 2024-2028 годах позволит выровнять ситуацию в мировой и российской экономике, войти сначала в депрессию, а затем после 2032 года в новый цикл, который возможно, назовут «генный цикл».

В связи с этим в России следовало бы объявить государственный приоритет науки и образования, задействовать их как «локомотивы» .

Иначе есть риск не только пройти кризис с максимальными потерями, но и не войти полноценно в новый цикл развития.

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